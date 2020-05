Ds Genoa: "Quest'anno serve mercato più lungo. A noi la seconda squadra non serve"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha detto la sua su alcuni temi caldi del momento: “La durata del mercato? Credo che questa stagione necessiterà di un mercato più lungo, ci saranno da sistemare molte situazioni. Magari non più lungo, ma sicuramente non più corto perché le negoziazioni saranno più complesse. Bisognerà lavorare molto sugli scambi e sugli accordi tra club. Sicuramente continueremo sulla falsariga di quanto fatto a gennaio, lo spirito di appartenenza al Genoa è fortissimo e faremo sempre di questo il caposaldo anche nei prossimi mercati. Le seconde squadre? Per una dimensione come quella del Genoa potrebbe ritardare la crescita dei giocatori, secondo me da noi può avvenire direttamente il travaso dalle giovanili alla prima squadra”.

