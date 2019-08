Ds Wolves: "Neto e Jordao hanno talento, c'è potenziale per il futuro"

© foto di Federico Gaetano

Kevin Thelwell, ds del Wolverhampton, ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del club inglese il doppio innesto completato dalla Lazio, con l'arrivo dei portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordao (in foto): "Sono due grandi talenti in ruoli nei quali avevamo da inserire volti nuovi. Abbiamo potenziale per il futuro. Pensiamo che questi due ragazzi abbiano entrambi il talento per trascorrere periodi di successo qui agli Wolves. Ovviamente ci vorrà del tempo per vederli affermarsi in prima squadra, anche perché vengono a giocare in un paese diverso, ma proveremo ad integrarli prima possibile. Non vogliamo però mettergli troppa pressione già adesso".