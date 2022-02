ufficiale Everton, Kevin Thelwell nuovo direttore generale. Ha un passato al Wolverhampton

Colpo dirigenziale per l'Everton, che riparte da Kevin Thelwell. L'ex ds dei New York Red Bulls lascia gli Stati Uniti per diventare il nuovo direttore generale dei Toffees. Il dirigente inglese in passato è stato anche direttore dell'area tecnica del Wolverhampton Wanderers.

Questo l'annuncio ufficiale dell'Everton: