Due esclusioni eccellenti: Conte e Inzaghi, rinuncia ai migliori finora

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sorpresa per parte, nella sfida fra Inter e Lazio. Antonio Conte, spiazzando i più, ha infatti concesso un turno di riposo a Stefano Sensi (2 gol e 3 assist), ovvero uno dei migliori per rendimento e numeri dell’inizio di stagione nerazzurra. Ma anche dall’altra parte della barricata, in casa Lazio, non mancano gli argomenti di discussione: perché Simone Inzaghi, dopo le indiscrezioni di mattinata, ha deciso di lasciare fuori Ciro Immobile (4 gol e un assist). “Scelta tecnica dovuta ai tanti impegni”, ha chiosato il ds Tare dopo che nelle scorse ore si era parlato a più riprese di possibile stop dovuto alla discussione avuta dall’attaccante col tecnico Inzaghi dopo la sua uscita dal campo nell’ultima sfida con la Lazio.