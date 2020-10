Dura analisi di Condò sull'Inter: "Fallito il piano B. Il pari è un brodino che evita la crisi"

Analisi post gara di Paolo Condò sul pari per 2-2 dell'Inter contro il Parma. "Non sono arrivati tre punti, il pareggio è un brodino che evita la crisi. In caso di sconfitta a San Siro contro il Parma sarebbe stata crisi. Oggi è fallito il piano B dell'Inter senza Lukaku e consegna all'Inter la necessità di fare un'impresa a Madrid per riportare entusiasmi che stanno scemando".