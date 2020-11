Dybala a lungo alla Juventus: per i lettori di TMW, la Joya è il futuro del club bianconero

vedi letture

Oltre mille lettori hanno votato al nostro sondaggio "Dybala in scadenza nel 2022: cosa deve fare la Juventus?": nettissima la preferenza per la permanenza in bianconero della "Joya", con oltre il 60% che ha votato per il rinnovo, mentre il restante 40% (diviso tra cessione immediata, a fine stagione e nel 2022) vede chiusa l'esperienza di Dybala a Torino. Di seguito le percentuali ottenute dalle varie opzioni proposte dal sondaggio: