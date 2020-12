Dybala e il PSG, dietro c'è la corte di Pochettino. Che va avanti da tanti anni

vedi letture

Paulo Dybala e il Paris Saint-Germain. Un interesse non certo nuovo, quello da parte del ds Leonardo ma un amore che potrebbe riaccendersi, con forza, con l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG. Nel 2018, in vista della gara contro gli Spurs, fu l'argentino a parlare della Joya. "È un grandissimo giocatore e la Juve cambia a seconda che l'argentino sia in campo o meno. Ha la capacità di fare la differenza". E poi ancora. "E' un attaccante dalle enormi potenzialità".

Un corteggiamento durato a lungo Voci inglesi, nel 2019. Dybala potenzialmente fuori dalla Juventus, il Tottenham in prima fila per prenderlo. La voce finisce nelle aperture dei tabloid, ad agosto ne parla anche il tecnico. "Ci sono stati accostati tanti giocatori, tra cui Dybala. Non posso parlare di rumors, forse era vero, o forse no...". A inizio dicembre di quest'anno, poi, in Spagna titolano: "Pochettino flirta col Real e chiede Dybala". Pochi giorni dopo sarà del Paris ma il senso della questione resta. Il futuro allenatore del PSG è un grandissimo estimatore della Joya bianconera.