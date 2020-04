Dybala e il suo rapporto con Messi: "Devo essere bravo io a non pestargli i piedi"

vedi letture

Dal suo isolamento dopo la positività al Coronavirus Paulo Dybala, attaccante della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa argentina. In particolare la Joya ha parlato del suo rapporto con Leo Messi in Nazionale: “Io e Messi siamo molto simili dal punto di vista tattico, è normale che bisogna trovare il modo giusto per giocare insieme. Alla Juventus gioco in quella posizione da 5 anni, lo stesso fa Messi da 15 anni al Barcellona. Po san sempre lavoro dell’allenatore i trovare la giusta posizione in campo. Sono consapevole del fatto che devo essere io bravo a trovare lo spazio giusto per non pestargli i piedi”.