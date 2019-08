Dybala-Icardi, la Juve non ci sta. Le offerte per La Joya però scarseggiano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più avvolto da una fitta nebbia. L'attaccante argentino, dopo aver resistito alle lusinghe dalla Premier League, sembrava potesse essere un obiettivo del Paris Saint-Germain. Il probabile arrivo di Coutinho, nell'ambito della trattativa che dovrebbe riportare Neymar al Barcellona, ha però chiuso le porte di Parigi.

Attesa - La Juventus, adesso, aspetta nuove offerte, anche se le alternative cominciano a scarseggiare. Resta solo in ballo il discorso di un eventuale scambio con Icardi: l'Inter, riporta La Gazzetta dello Sport, lo farebbe volentieri, mentre i bianconeri non vogliono prenderlo in considerazione. E il 2 settembre si avvicina.