Dybala-Icardi, scambio difficile. Inter e Juve temono l'effetto boomerang

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dà spazio alla possibilità che Inter e Juventus possano in estate dare il via a uno scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi. Secondo la rosea, non solo le resistenze della 'Joya' alla base di un affare che stenta a decollare. Fabio Paratici e Giuseppe Marotta hanno infatti paura che i rispettivi tesserati, cambiando casacca, possano spiccare il volo come non accaduto in questo inizio 2019. Mesi in cui, per motivi diversi, i due calciatori hanno deluso.