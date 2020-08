Dybala-Juventus: la trattativa sul rinnovo non si ferma ma non è più così vicino

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paulo Dybala. La Juventus è ancora decisa a cercare un accordo per il prolungamento ma non a ogni costo. Il rinnovo pareva cosa fatta, poi lo stallo ma le trattative proseguono incessanti. L'entourage, però, è fermo in Argentina, sicché siamo in fase di stallo: Dybala chiede 15 milioni per restare, cifra ritenuta esosa dalla Juventus.