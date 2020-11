Dybala o Morata, Ronaldo cerca il partner giusto. Ma sarà difficile vederli tutti insieme

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta le prospettive dell'attacco della Juventus. Difficile immaginare però Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata insieme. Andrea Pirlo si sta muovendo sulla via del 4-4-2, semplice e purificatore, con Chiesa che è esterno e attaccante aggiunto. Cambiare ora sarebbe cercare soluzioni esotiche e difficili, per questo il dualismo al momento è tra il 'Moraldo' e il 'Dybaldo' e non tutti e tre i tenori insieme.