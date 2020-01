Dybala, un assist può bastare. Danilo entra bene: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6 - Non deve impegnarsi più di tanto. Solo interventi di ordinaria amministrazione, può poco sul colpo di testa vincente di Cornelius.

Cuadrado 6 - Alterna momenti di grande concentrazione a qualche licenza di troppo. Nel complesso tiene bene botta, anche se nel finale soffre un po'.

Bonucci 6,5 - Sbroglia un paio di situazioni complicate, guida la difesa con personalità quando il Parma prova a produrre il massimo sforzo.

De Ligt 7 - Prestazione ottima del difensore olandese, che conferma quanto di buono fatto a Roma dal suo ingresso in campo. Al di là del provvidenziale salvataggio nel finale, è un muro quasi insuperabile.

Alex Sandro 6 - Pochi minuti, troppo poco per esprimere un giudizio sulla sua prestazione. Non commette particolari errori. (Dal 21' Danilo 6,5 - Inizio un po' in sordina, anche perché deve prendere confidenza con un ruolo che non gli appartiene. Poi però diventa un fattore).

Rabiot 6 - Alterna buone cose a lunghe pause "di riflessione". Deve essere più continuo, però fisicamente sembra essere quasi al meglio.

Pjanic 5,5 - D'Aversa gli mette addosso Kucka e Kulusevski, limitandone l'abilità in fase di costruzione. Il bosniaco si limita così al compitino e non riesce a farsi notare.

Matuidi 5,5 - Un po' in affanno contro la grande fisicità degli avversari. Sbaglia anche qualche passaggio di troppo.

Ramsey 6 - Pochi spunti per il gallese, ma tutti interessanti. Quando riesce a trovare spazi è deleterio per la difesa del Parma e nel primo tempo scheggia il palo destro. (Dal 59' Higuain 6 - Subito pericoloso dopo il suo ingresso in campo, lotta e aiuta la squadra nel finale).

Dybala 6,5 - Prestazione in crescendo per l'argentino. Nel primo tempo non si vede mai, nella ripresa diventa un fattore, sia in fase offensiva che in quella offensiva: suo l'assist per il secondo gol di Ronaldo, poi tanti ripiegamenti che strappano applausi. (Dall'81' Douglas Costa s.v.).

Ronaldo 7,5 - Si vede poco ma è sempre determinante. Altre due reti, e sono undici nelle ultime sette partite. Sta trascinando la Juve praticamente da solo.