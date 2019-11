© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala ha parlato a El Pais della partita contro l'Atlético e del suo momento alla Juventus: "I miei amici mi dicevano: 'Nella Seleccion giochi col migliore di tutti e ora ne arriva un altro migliore'. Io rispondevo: 'Vi sbagliate, per me è un vantaggio'. Li posso studiare tutti i giorni. Sono uno o due passi avanti gli altri, sia a livello calcistico che mentale. Ho un buon rapporto con Cristiano Ronaldo. Parliamo molto, a lungo, della Nazionale, della Juve, ma anche di cose che non hanno a che vedere col calcio. E anche con Leo (Messi, ndr). La relazione è cresciuta molto".