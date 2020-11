Dzeko-Inter? Petrachi racconta: "Conte lo voleva. Gli dissi di non rompere i c......i"

vedi letture

Nelle ultime sessioni di mercato, l’Inter (oltre alla Juventus) è stata accostata in più di un’occasione a Edin Dzeko. L’ex direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi, nella lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche di questo e del suo contatto in merito col tecnico nerazzurro Antonio Conte: “Con Antonio ci lega una profonda amicizia, ma avevo già questionato con lui su Dzeko, che lui voleva portare all’Inter. ‘Non mi rompere i coglioni con Dzeko, non te lo do. Inutile che sbatti la testa al muro’, gli dissi”. Lui era un giocatore nel cuore dei tifosi. E io, quando sposo una società sposo anche i suoi tifosi”.