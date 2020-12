E alla fine Danilo riposò. Pirlo rinuncia ai due più schierati, Demiral alla Barzagli

La Juventus targata Andrea Pirlo ha spesso e volentieri cambiato volto. Per esempio, quella schierata oggi è la tredicesima formazione diversa su altrettante partite dal tecnico bianconero. Una certezza, però, c’è sempre stata: Danilo, vera e propria rivelazione della stagione finora, anche per l’inedito ruolo di difensore centrale. E sempre presente: l’ex Porto, che stasera parte in panchina, era sempre stato titolare e aveva finora giocati 1075 sui 1080 minuti stagionali disputata dalla Vecchia Signora, fatta eccezione per gli ultimi cinque della gara contro il Cagliari. Con lui, mancherà anche il secondo calciatore più utilizzato da Pirlo fin qui, ossia Juan Cuadrado, anche lui sempre in campo (ma da subentrante contro il Crotone a ottobre) e che riposa dopo 998 minuti di impiego.

Demiral terzino destro? Senza le due alternative nel ruolo, Pirlo corre a soluzioni inattese: nel settore di destra della difesa bianconera dovrebbe agire Merih Demiral. Come sempre, la retroguardia si comporterà in maniera diversa in base alla fase di gioco: a tre in possesso, a quattro in fase di non possesso. E il turco, schierato in quel ruolo, ha un predecessore non da poco: Allegri utilizzò infatti più di una volta Andrea Barzagli in quella posizione.

