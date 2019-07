È asta per Veretout, ma vale 25 milioni?

© foto di Federico De Luca

La seconda annata di Jordan Veretout con la maglia della Fiorentina non è stata esaltante come la prima. In un ruolo nuovo, più regista che non mezz'ala, il francese ha siglato comunque 5 gol - frutto dei rigori viola - ma ha dato l'impressione di non riuscire a trascinare il centrocampo, soprattutto nei momenti di difficoltà che la squadra ha vissuto da fine marzo in poi.

LE OFFERTE - Ora ci sono Milan, Roma e Napoli su di lui. Ieri i rossoneri hanno proposto circa 13 milioni di euro più uno fra Biglia e Laxalt in contropartita, per arrivare intorno ai 25 milioni richiesti dalla Fiorentina. Il Napoli ha più volte proposto 18 milioni per lui, senza trovare l'accordo. Infine c'è la Roma che, però, sta valutando anche altri profili come Strootman. È però la cifra giusta per Veretout? Pagato 8 due anni fa, reduce da una stagione discreta ma non esaltante, è la pedina giusta per avere pochi rischi. Sapendo, però, che non acquisti uno dei top del ruolo, rischiando di pagarlo come tale.