È fatta per il ritorno di Smalling alla Roma. I retroscena del blitz di Fienga a Manchester

Se Smalling non va dalla Roma, la Roma va da Smalling. Guido Fienga è partito ieri mattina, accompagnato dal direttore generale Manolo Zubiria, imbarcandosi su un volo con destinazione Londra, ed è rientrato già in serata. L’appuntamento era con il Manchester United per sbloccare la trattativa più difficile dell’estate. Il responso è stato incoraggiante, quasi definitivo. Ci siamo. Oggi - sottolinea il Corriere dello Sport - l’intermediario Pajac è atteso a Roma per chiudere.

L'accordo col Manchester - Fienga ha quasi convinto la controparte Ed Woodward a cedere Smalling a cifre sostenibili: l’ultima offerta raggiungerà i 15 milioni compresi i bonus facili. E’ stato meno facile spingere il Man United al di sotto della richiesta iniziale, 20 milioni senza ghirigori. Tra l’altro, la Roma ha praticamente mollato tutte le altre opzioni di riserva.

L'accordo col giocatore - Con Smalling, che ha già un accordo per un contratto di quattro anni a 3 milioni netti a stagione, non ci sarà molto altro da aggiungere. Ormai è improbabile che possa giocare sabato a Udine, dove un anno fa aveva segnato, ma il suo acquisto servirà rinforzare le certezze di Fonseca che sul tema si era espresso a chiarissime lettere. Smalling di fatto non gioca da due mesi, per la precisione dall’ultima giornata dello scorso campionato contro la Juve, ma si è sempre allenato con grande impegno nel centro sportivo di Carrington per non perdere la condizione atletica