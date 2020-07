E' finita l'avventura di Radja Nainggolan al Cagliari?

La stagione di Radja Nainggolan è finita? "Penso di sì". Lo ha detto laconico ma chiaro, Walter Zenga. "Perché finisce tra quindici giorni". Il problema al polpaccio destro, dunque, rischia di non esser superato il tempo per il Ninja che potrebbe aver così già disputato la sua ultima partita al Cagliari. Il giocatore è in prestito secco dall'Inter al club sardo e l'ingaggio pesante rischia di essere un ostacolo insormontabile per la conferma per la prossima stagione. Dipenderà dalla volontà di Nainggolan di trattare al ribasso sullo stipendio e anche da Tommaso Giulini, numero uno dei rossoblù. La sensazione è che tutto sia ancora da decidere ma non è certo escluso, anzi, un rientro a Milano. Per restare alla corte di Antonio Conte? Altro punto interrogativo. I costi non sono certo quelli di una semplice alternativa e nel ruolo l'Inter è di fatto coperta. Per questo potrebbe andare anche in altri lidi, con le voci fiorentine e non solo che iniziano a farsi sentire. Mentre l'avventura in Sardegna rischia d'esser già finita.