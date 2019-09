E' già Conte contro Sarri, è sempre Inter-Juventus: la sfida è tra i tecnici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' già Antonio Conte contro Maurizio Sarri. La lotta Scudetto s'incrocia, spiega e ricorda Tuttosport oggi in edicola, coi duelli verbali tra i tecnici. Fracciatine continue, anche i tempoi del Chelsea, Conte lo ha attaccato: "sia sereno, ora è dalla parte forte", ha detto, dopo le lamentele di Sarri sul clima di sabato e dell'orario per la gara contro la Fiorentina.

Gli attacchi londinesi L'incrocio londinese, spiega Tuttosport, è ricco di spunti. Come quando Sarri sostituì Conte e disse "questa squadra è abituata a un altro modulo, a ripartire in contropiede. Va cambiata la mentalità". Ed è già conto alla rovescia in vista del 6 ottobre, con lo scontro diretto a San Siro.