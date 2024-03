È già una finale per il Napoli di Calzona: in caso di sconfitta è addio Champions

Cosa deve fare Francesco Calzona per farsi confermare dal Napoli? È una domanda semplice ma allo stesso tempo parecchio difficile. Perché se è vero che da una parte ha ereditato una situazione scabrosa, dall'altra la partita con il Sassuolo ha dato segnali incoraggianti, di risveglio, come se ci fosse di nuovo Spalletti sulla panchina. Un po' poco per dire che una vittoria contro uno dei grandi malati della A - i neroverdi, appunto, in crisi di gioco e risultati - possa essere il viatico per la permanenza di Calzona sulla panchina. C'è un però: in caso di qualificazione alla prossima Champions, soprattutto considerando quanto sarebbe fondamentale a livello economico, il suo posto sarebbe praticamente sicuro.

Il problema è che domenica c'è già una partita chiave, sia dal punto di vista strategico, sia da quello dei punti. La Juventus di Massimiliano Allegri è il banco di prova per capire dove è possibile arrivare. Evidentemente una sconfitta taglierebbe le gambe verso la rincorsa al quarto posto. Il Bologna è a quarantotto punti, l'Atalanta a quarantasei, c'è uno scontro diretto: nella peggiore delle ipotesi sarebbe meno undici, nella migliore meno nove, con in mezzo degli avversari certo non semplici.

Insomma, quella di domenica sera è davvero una finale per Calzona. Non un modo di dire trito e ritrito, ma se l'idea è quella di sperare ancora nella zona Champions, ecco che una vittoria è quasi d'obbligo. Se ci fosse il Napoli dello scorso anno allora non sarebbe poi così peregrina, come ipotesi. Resta da capire se la cura del coach della nazionale slovacca è già entrata in circolo.