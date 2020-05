È il giorno decisivo per il calcio italiano - A che orari potrebbe giocare la Serie A?

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

A che orari potrebbe giocare la Serie A?

Nel Consiglio di Lega di due giorni fa si è parlato anche degli eventuali orari in cui giocare le restanti gare di Serie A. Inizialmente i calciatori si sono opposti allo slot delle 16.30 proposto dalla Lega, mentre era arrivato l’ok per le altre due fasce alle 18.45 e alle 21. Gli obblighi televisivi impongono i tre slot orari e per questo motivo si è pensato di spostare in avanti di mezzora gli orari di inizio, che così sarebbero 17, 19.15 e 21.30, tematica discussa anche ieri dai calciatori che si sono opposti all'ipotesi delle 16:30 per questioni climatiche. Il tema resta aperto e sarà dibattuto anche oggi e poi domani in Consiglio di Lega. La presa di posizione dei giocatori, per, è quella di non giocare prima delle 18.