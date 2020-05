È il giorno decisivo per il calcio italiano - Che ne sarà della Coppa Italia?

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Che ne sarà della Coppa Italia?

Sarà calendarizzata e ci sono due ipotesi diverse. La prima è quella di ripartire il 13 giugno proprio con le semifinali di Coppa Italia e con la finale fissata per il 3 agosto. La seconda è di giocare la Coppa Italia al termine della stagione di Serie A o con le semifinali in infrasettimanale. Le date dovrebbero essere 29 luglio e 3 agosto. In caso di via alla A il 20 giugno, però, la Coppa Italia sarebbe a rischio qualora dovessero spuntare positivi e dunque esserci quarantene nei club. La UEFA ha indicato comunque come priorità terminare le leghe e in subordine le coppe nazionali.