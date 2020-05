È il giorno decisivo per il calcio italiano - Che ne sarà della Serie B?

È il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Che ne sarà della Serie B?

A metà del guado, anche la cadetteria spera di ripartire. Gli ostacoli sono tanti: il numero di partite da giocare è inferiore rispetto alla Serie A ma comunque alto (111 gare), ragion per cui i ritmi sarebbero comunque serrati. I costi del protocollo, identico per le tre leghe professionistiche, spaventano tanti club. Molti dei quali hanno numerosi giocatori in scadenza al 30 giugno: chi non ha obiettivi concreti da qui alla fine potrebbe non voler arrivare al prolungamento. In mezzo a tutti questi punti interrogativi, le date della possibile ripartenza: tra il 20 e il 27 giugno.