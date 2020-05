È il giorno decisivo per il calcio italiano - La diretta gol proposta da Spadafora è possibile?

vedi letture

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

Diretta gol in chiaro. Quella di Spadafora è una proposta possibile?

La Diretta gol in chiaro resta un tema d’attualità, soprattutto per il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.Oggi si presenterà anche con una bozza del decreto che dovrebbe consentire il superamento della Legge Melandri. Le procedure fin qui seguite per l’assegnazione dei diritti tv, previste proprio in base a essa, non consentono infatti la trasmissione in chiaro delle partite ed è necessario un intervento legislativo per portare avanti il discorso. Il calcio italiano, però, sembra non considerare la possibilità anche perché la 'diretta gol' prevede gare in contemporanea che non saranno invece in gran parte calendarizzate anche col nuovo programma.