Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma termina il primo tempo in vantaggio contro il Wolfsberg mettendo in discesa la già facile qualificazione ai sedicesimi di Europa League. I giallorossi vanno subito in vantaggio grazie al rigore conquistato da Dzeko e trasformato da Perotti al 7'. La squadra di Fonsece inizialmente gigioneggia un po' troppo e infatti prende subito il gol del pareggio per una dormita sulla destra di Mancini conclusa col cross di Niangbo e la deviazione nella propria porta da parte di capitan Florenzi. La Roma riprende a giocare e non fatica a trovare la via della porta e al 19' arriva il gol del nuovo vantaggio sempre sull'asse Perotti-Dzeko con quest'ultimo che deposita in rete da due passi un perfetto assist dell'argentino propiziato dall'invenzione di Diawara sulla trequarti. Al momento il Monchengladbach pareggia 1-1 in casa contro il Basaksehir, risultato che permetterebbe ai giallorossi di passare primi nel Gruppo J.