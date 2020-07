E' tornata la Lazio: seconda vittoria consecutiva e Atalanta raggiunta. Hellas battuto 5-1

Secondo successo consecutivo per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo il 2-1 contro il Cagliari, questa sera la squadra biancoceleste ha battuto l'Hellas Verona al Bentegodi per 5-1 grazie alle reti realizzate da Immobile (tripletta), Milinkovic-Savic, Correa. Per i padroni di casa gol realizzato da Amrabat, che al 39esimo ha sbloccato la partita e ha realizzato il suo primo gol in Serie A.

Ritmi piuttosto compassati nella prima frazione. Meglio la squadra di Simone Inzaghi, che con Correa di nuovo dal primo minuto ha confermato di essere squadra decisamente più pericolosa. Gli ospiti pur senza strafare hanno provato fin dall'inizio a dettare i ritmi della partita ma poco dopo la mezz'ora (e dopo aver sfiorato due volte in vantaggio) si sono ritrovati sotto per una ingenuità di Luiz Felipe, difensore brasiliano che nel tentativo di far scivolare sul fondo il pallone l'ha protetto male e ha permesso a Zaccagni di prendergli il tempo e guadagnarsi un rigore. Perfetta l'esecuzione dal dischetto di Amrabat, un rasoterra a fil di palo molto simile a quello di Ciro Immobile che in pieno recupero - sempre dagli undici metri - ha trovato la rete dell'1-1

Il gol dal dischetto prima del duplice fischio s'è rivelato di vitale importanza per la Lazio, che nella ripresa è stata brava nel chiudere l'Hellas nella sua trequarti e fortunata nel trovare due gol grazie a due deviazioni: sulla punizione di Milinkovic-Savic, è stato Pessina a mettere fuori gioco il portiere. Sul gol di Correa, è stato Gunter con la sua deviazione a spiazzare Radunovic.

Dopo la rete dell'1-3 la squadra di Juric ha provato a tornare in partita ma la Lazio - anche grazie a un attento Strakosha - ha difeso il vantaggio e ha allungato grazie ad altri due gol di Ciro Immobile, che con questa tripletta sale a quota 34 gol in questa Serie A. Ventitreesimo successo in 36 giornate di campionato: la squadra biancoceleste dopo questo successo ha 75 punti in classifica, gli stessi dell'Atalanta e uno in meno dell'Inter.

