E' un nuovo Lorenzo Insigne, più forte di quello precedente

Partenza dalla corsia sinistra, rientro sul destro e tiro a giro. O assist per il compagno di squadra che si inseriva sulla corsia opposta. Nella carriera di Lorenzo Insigne, questo movimento è sempre stato il suo marchio di fabbrica. La cosa che gli riusciva meglio. Tanti i gol propiziati dalla sua capacità di saltare l'uomo e telecomandare il pallone. Tanti gli assist forniti da un calciatore che, però, negli anni spesso sembrava un po' monotematico. Sembrava non avesse troppe frecce nel suo arco, e forse aveva in questo movimento anche il suo limite.

Con Ancelotti il discorso è mutato. Si sta vedendo un nuovo Insigne. Il nuovo allenatore del Napoli ha deciso di cambiare ruolo al numero 24 con risultati fino a questo momento decisamente positivi. Non più esterno sinistro nel tridente d'attacco, ma prima o seconda punta. A supporto del centravanti per essere sempre più nel vivo del gioco, e fare la differenza con maggiore continuità.

Una soluzione che sta consegnando al Napoli un calciatore ancor più forte. E' lui il leader tecnico e carismatico di questa squadra, è stato lui quest'oggi - nel momento di maggiore difficoltà - a realizzare la rete del definitivo 1-3. Permettendo così al Napoli di conquistare il suo quarto successo in cinque partita di campionato.

