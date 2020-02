Fonte: Dati Lega Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter corre in vetta alla classifica. In tutti i sensi: dopo la 23^ giornata, la squadra di Antonio Conte è prima nella classifica dei km percorsi in media a partita dai suoi giocatori. E non di poco: i nerazzurri primeggiano con 112.8 km medi a partita. Al secondo posto c'è il Parma con 109.75 km in media ogni 90'. Poi Hellas Verona (109.59) e soltanto quarta la Juventus (109.56). Chiude la classifica il Torino, che corre appena 103.88 km in media a partita.