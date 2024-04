Il Milan vuole un centrale e un mediano: Buongiorno e Veiga due nomi per il nuovo Diavolo

Per il centrocampo del futuro in casa rossonera va iscritto anche il nome di Renato Veiga, centrocampista classe 2003 portoghese. Lo ha confermato il papà del calciatore che è anche l'agente, in un'intervista a Numero Diez: "Quel che so è che il Milan segue Renato Veiga da molto tempo. Ovviamente con l'apertura del mercato potrebbero provare l'affondo, ora sono ancora interessati e osservano le sue prestazioni. Tuttavia, non c'è ancora nulla di concreto, nessuna offerta ufficiale dal Milan. Ci sono vari club dai top 5 campionati con cui ho già avuto contatti. Vedremo cosa succederà…".

Oggi Tuttosport riprende l'indiscrezione arrivata direttamente dal papà-agente. Il Milan senza dubbio avrà bisogno di almeno un nuovo innesto a metà campo, soprattutto per andare a cercare un sostituto di Franck Kessie ma anche di Sandro Tonali in mezzo al campo: un profilo che non è mai arrivato. In questo senso Veiga può essere un'opzione e può esserlo anche perchè più economico rispetto a un altro nome molto chiacchierato in orbita rossonera come quello di Youssouf Fofana del Monaco. Quest'ultimo vale almeno 20 milioni.

Sempre Tuttosport, per la difesa, indica il nome di Alessandro Buongiorno come il sogno di mercato rossonero per la difesa. Sul calciatore del Torino c'è anche il forte interesse dell'Inter ma ci sono soprattutto richieste importanti da parte di Urbano Cairo. Era stato sondato anche a gennaio. In inverno altri due profili che erano stati avanzati rispondevano ai nomi di Lilian Brassier (Brest) e Maxence Lacroix (Wolfsburg). A questi si aggiunge anche un vecchio pallino come Jean-Clair Todibo, in forza al Nizza.