Eder a TMW: "Mancini mi conosce. Mi piacerebbe tornare in Nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eder ha parlato ai microfoni di TMW per la rubrica 'A tu per tu'. L'ex attaccante dell'Inter, passato questa estate allo Jiangsu Suning, ha parlato anche della possibilità di tornare in Nazionale: "Mancini mi conosce. Mi ha portato all’Inter. Ha convocato chi merita. Faccio il tifo per quelli che ci sono, l’Italia deve tornare a fare bene. Chiaro: se dovessi avere la possibilità di difendere nuovamente la maglia della Nazionale ovviamente darei il massimo".