Edera e Zaza tornano protagonisti. Il Torino passa stabilmente alle due punte

Simone Zaza e Simone Edera sono tornati al centro del progetto Torino. Messi da parte da Walter Mazzarri, con l'arrivo in panchina di Moreno Longo i due attaccanti sono tornati a giocarsi le proprie chance da titolari. Perché il Torino, da qui in avanti, per la Gazzetta dello Sport si schiererà sempre e comunque con le due punte. E così di volta in volta capitan Belotti avrà al suo fianco proprio uno fra Zaza ed Edera.