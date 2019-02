Edimilson risponde a Petagna. SPAL-Fiorentina 1-1 all'intervallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo bello e intenso, quello fra SPAL e Fiorentina, che per il momento vede le due squadre spartirsi la posta. 1-1 il parziale dopo 45 minuti grazie alla rete di Andrea Petagna, bravo a ribadire in rete da pochi passi dopo una bella parata di Lafont, e al pareggio di Edimilson con un bolide mancino dal limite dell'area.

Inizia fortissimo la Fiorentina che nel giro di 5 minuti confeziona 3 occasioni da gol con Chiesa, Biraghi e Veretout. Ma la SPAL è brava e fortunata a non andare sotto. Al 10' fuori Lazzari per infortunio (sospetto problema al flessore destro), mister Semplici butta dentro Murgia e passa alla difesa a 4. E i suoi iniziano a farsi vedere dalle parti di Lafont prima con Valdifiori, poi con Valoti. Ma in entrambe le situazioni il portiere francese non ha problemi. Al 24' ecco ancora la Fiorentina col colpo di testa di Milenkovic, al 33' i viola chiedono un rigore per contatto di Murgia con Chiesa e prendono una traversa con Luis Muriel. La doppia occasione gigliata sveglia la SPAL che sfrutta un errore della coppia Biraghi-Vitor Hugo e porta Petagna al gol dopo la parata di Lafont su Valdifiori.

La Fiorentina però non ci sta, forte del grande primo tempo a livello di gioco. E al 44esimo trova il pari: Gerson lavora un pallone complicato dentro l'area avversaria e serve Biraghi che vede l'arrivo di Edimilson, lo serve e guarda finire in porta il missile mancino partito dal piede dello svizzero.

All'intervallo il risultato è quindi sull'1-1 grazie alle reti di Petagna e Edimilson.