© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scorrendo il bilancio della Juventus, c'è un dato che fa capire come i bianconeri non si siano ripagati Ronaldo con i soldi delle magliette. Perché guardando i ricavi commerciali, si nota sì un innalzamento nelle revenue provenienti dal merchandising, ma queste passano dai 27.8 milioni di euro del 2018 ai 44 milioni del 2019. Una differenza di "soli" 16,2 milioni di euro. Anche volendo ascrivere tutto questa differenza - che non è poca, perché è una crescita di più del 50% - all'effetto CR7, rimane una cifra ben distante da quelle sbandierate.

520 MILA MAGLIETTE E ADIDAS - È ovvio che nei giorni successivi all'acquisto di Ronaldo ci sia stata una grossa impennata della vendita e che questo abbia portato a un aumento dei ricavi commerciali. Sicuramente il brand tedesco avrà aumentato il budget per la Juventus e altri investitori sono stati attirati. Se guardiamo però il bilancio è un più 21.9 milioni. Insomma, considerando che Cristiano costa 55 milioni lordi all'anno, i ricavi in crescita non arrivano nemmeno a pagare l'intero stipendio.