Effetto Sarri, per Tuttosport ora la rosa della Juve vale 137 mln in più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul valore della rosa della Juventus in virtù di questa prima parte di stagione agli ordini di Maurizio Sarri. Per il giornale torinese, anche da questo punto di vista l'impatto dell'ex manager del Chelsea è stato decisamente positivo perché ha rivalutato diversi giocatori che solo un paio di mesi fa avevano una valutazione di mercato inferiore. I casi più eclatanti solo Paulo Dybala e Miralem Pjanic, il cui valore è aumentato di circa 20 milioni di euro, ma anche di Gonzalo Higuain e Juan Cuadrado.

Il totale, si legge, è una rosa il cui valore è adesso superiore di 137 milioni di euro. Una valutazione sulla quale pesa l'impatto di chi è arrivato come svincolato: arrivati a parametro zero, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey hanno un valore decisamente superiore allo 0.