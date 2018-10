Eintracht, il tecnico Hutter: "Impressionato dalla crescita di Milinkovic"

© foto di Federico Gaetano

Adi Hutter, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato di Ciro Immobile in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Lazio. "Grandissimo attaccante, sia in Italia che in Europa. L'ho visto giocare spesso ma la Lazio non è solo lui, tutta la squadra tatticamente è forte. Dovremo star attenti un po' a tutto. Milinkovic-Savic? Dobbiamo fare attenzione a giocatori come questi. Sono elementi chiave di una squadra. Sappiamo che è un ottimo giocatore. Incredibile la sua crescita. vedremo se giocherà dall'inizio: nel caso dovremo tenerlo sotto osservazione per tutto il tempo e in tutte le zone di campo".