El Periodico - Messi non cambia idea ma tende la mano: chiesto incontro a breve col Barça

vedi letture

Importantissime novità in merito alla situazione di Leo Messi riportate da El Periodico. In particolare la Pulce, fermo restando l'intenzione di lasciare il Barcellona, avrebbe ammorbidito la sua posizione e vorrebbe andare incontro ad una separazione quanto più pacifica possibile. Insomma, Messi non vuole uno scontro né col Barça né col presidente Bartomeu e di questo avrebbe già informato i vertici della società.

Ma c'è di più: il quotidiano spiega come Messi stesso abbia sollecitato una riunione fra il padre, i suoi avvocati e la giunta direttiva del club (con in testa Bartomeu) per avviare un dialogo e cercare una via d'uscita pacifica. La Pulce è ancora in attesa di una risposta del club e fin quando non andrà in scena questo summit (fra oggi e domani, quindi sarà telematico visto che il padre è ancora a Rosario) certamente non prenderà la parola per spiegare il suo punto di vista.