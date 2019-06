El Shaarawy-Shanghai Shenhua, nuovo appuntamento fissato per oggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy è pronto a volare in Cina. Il Messaggero scrive che un nuovo appuntamento è fissato per oggi: vanno risolte tematiche legate alla luxury tax e alla fiscalità. Lo Shanghai Shenhua è prossimo a raggiungere l'intesa col Faraone, ma bisogna limare le richieste della Roma per poter concludere positivamente l'affare.