Emergenza Coronavirus. Boris Johnson riceve ossigeno senza ventilatore. Gove: "Pieno di vita"

Arrivano novità sulle condizioni di salute di Boris Johnson. Secondo quanto affermato dal ministro dell’Ufficio del governo, Michael Gove, il premier inglese non è assistito da un ventilatore ma riceve ossigeno. Queste le sue parole alla Bbc: "Boris Johnson è in terapia intensiva, è curato dal suo team medico, riceve le cure migliori dallo staff dell’ospedale St Thomas. Le nostre speranze e preghiere sono con lui e con la famiglia. Speriamo tutti che possa essere rimesso in salute il più rapidamente possibile e questo è tutto ciò a cui stiamo pensando in questo momento. Johnson è in buone condizioni e pieno di vita".