Emergenza Coronavirus. Conte alla Germania: "Scriviamo un libro di storia, non di economia"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista rilasciata alla tv tedesca ARD del rapporto con la Germania e dei cosiddetti Coronabond: “Io e Merkel abbiamo espresso due visioni diverse durante la nostra discussione e ne approfitto per dire a tutti i cittadini tedeschi che noi non stiamo scrivendo una pagina di un manuale di economia, ma una pagina di storia. - continua Conte come anticipa Sky Tg 24 - Coronabond?Vorrei ricordare che questo meccanismo, le obbligazioni in euro, non significa che i cittadini tedeschi dovranno pagare anche solo un euro di debito italiano. Significa solo che agiremo insieme per ottenere migliori condizioni economiche, di cui tutti beneficiano".