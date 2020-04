Emergenza Coronavirus. Conte: "Contenimento fino a maggio? Presto per parlarne"

"Innanzitutto il messaggio che dobbiamo dare agli italiani è confermare che il regime attuale continua". Così il premier Giuseppe Conte intervenuto durante lo Speciale Accordi e Disaccordi in onda su Nove. "Bisogna rispettare le regole. Stiamo attraversando una fase delicata. Un timido segnale di contenimento c'è, ma non dobbiamo abbassare il livello di guardia, altrimenti gli sforzi saranno stati vani. La proroga è fino al 13 aprile perché vogliamo valutare di volta in volta quando allentare le misure contenitive. Confidiamo di poter entrare presto nella nuova fase dell'emergenza, quella della convivenza con il virus che possiamo tenere sotto controllo, una volta superata la fase più acuta Ci auguriamo che possa succedere presto".

Ipotesi 4 maggio per ripartire?

"È un'ipotesi non accreditata, è troppo presto. I nostri scienziati ogni giorno aggiornano i dati, non ha senso parlare di fine aprile/inizio maggio. Questo regime di contenimento è assolutamente necessario, quando ci sarà la possibilità di allentare la morsa, saremo i primi a volerlo fare".

La circolare del Viminale?

"Quella è una circolare del Ministero dell'Interno, perché c'erano tante richieste di chiarimenti e serviva per dare indicazioni alle forze di Polizia. Ma il ministro è stato chiaro, le regole sono chiare. Gli spostamenti restano consentiti solo per le ragioni necessarie. Non è stata istituita l'ora del passeggio per i bambini, ma per gli spostamenti consentiti, con massima prudenza, un genitore può portare un minore".

C'è stato qualche errore fra fine gennaio ed inizio febbraio?

"Fino adesso abbiamo seguito un certo tipo di comportamento. Io non ritengo di essere infallibile, ma se potessi tornare indietro rifarei tutto. Abbiamo detto che le misure andavano attuate secondo certi criteri, dovevamo avere alla base delle nostre decisioni politiche le valutazione degli esperti e degli scienziati. Faccio un esempio: noi siamo stati i primi a chiudere il traffico dei voli da e per la Cina. Se avessimo lasciato quella linea di traffico, non avremmo avuto le forze per controllare quel flusso di passeggeri. Avevamo sotto controllo la situazione dei due cinesi allo spallanzani, non potevamo sapere che sarebbe esploso un focolaio nel Lodigiano, a Codogno. Tant'è che siamo passati subito a 15 casi e poi è esploso un epicentro anche a Vo'. Sarebbe stato bello avere una palla di vetro".

Lei ha paura?

" Non ho paura, questa situazione richiede coraggio e determinazione. Questo senso di responsabilità verso 60 milioni di persone mi dà tanta energia".

Sconsiderato Renzi nel dire di riaprire tutto?

"Nel dibattito pubblico c'è una varietà di posizioni, tra cui la sua. Ho la responsabilità di affidarmi alle valutazioni e al confronto costante con i tecnici. Poi le decisioni politiche spettano a noi, ma prima di abbracciare una prospettiva di allentamento delle misure serve una base scientifica. Appena l'avremo, un attimo dopo, lavoreremo su questa prospettiva. Rassicuro tutti: ci stiamo già pensando, per non farci trovare impreparati. Quando sarà il momento, gestiremo una fase nuova verso la ripresa vera e propria. Ci stiamo già predisponendo anche alla ricostruzione e al rilancio: in quel momento dovremo avere un paese sburocratizzato, in cui permessi e autorizzazioni inutili spariranno pur con forti presidi di legalità, i procedimenti saranno abbreviati".

Quando arrivano i soldi della Cassa Integrazione? E quando quello del contributo agli autonomi?

"Io sono stato chiaro, fare proposte irrealistiche o strumentali non ci porta da nessuna parte (si riferisce alle opposizioni, ndr). Il quadro di finanza pubblica è quello che è, idem la fase recessiva. Piuttosto che 100 vorrei dare 200 miliardi, le misure devono essere praticabili e sostenibili. Le casse dello Stato languono, mi auguro che le opposizioni possano sedere al tavolo senza ambiguità. Ho premuto verso l'INPS perché tutto fosse pronto: sapevamo che sarebbe arrivata un'ondata di richieste, e in una notte ne sono arrivate 300mila. Abbiamo avuto rassicurazione dal presidente dell'INPS che si riuscirà a gestire tutto, attraverso fasce orarie. Speriamo che presto tutti possano avere questi soldi quanto prima".

Lei si aspettava più responsabilità dall'opposizione?

"L'ho sempre detto ai ministri, sin dal primo momento. Ci avviavamo verso una prospettiva emergenziale su più piani: sanitaria, economica e sociale. Era facile prevedere problemi di ordine pubblico, ora affronteremo settimane e mesi molto complicati. Qualcuno usa la metafora della guerra, e si addice: stiamo combattendo un nemico. E come ogni guerra c'è una recessione, va affrontata con responsabilità da parte di tutti, e questo vale anche per l'opposizione e i suoi leader. Siamo per un confronto. Io e il Ministro dell'Economia abbiamo aperto un tavolo e anche nei prossimi giorni ci confronteremo. Facile dire: vorrei liquidare 2000 euro a persona, o con un click tot soldi agli imprenditori, o ancora uno spazio fiscale bianco. Devono essere proposte sostenibili. Non mi sottrarrò a critiche, richieste di chiarimenti e ai giudizi che verranno dopo. Ci sarà un grande dibattito, io ne risponderò ma anche ora ognuno deve prendersi le sue responsabilità".

A che punto siamo con gli Eurobond?

"Il vento in Europa sta cambiando. Non siamo ancora al cambiamento totale, ma il dibattito, anche in Germania e Olanda, è vivace. Abbiamo già compiuto passi significativi rispetto alle posizioni iniziali. Vorrei ricordare che è saltato il patto di stabilità, che la BCE ha disposto un intervento significativo. La Von der Leyen mi ha anticipato altre due misure che domani saranno approvate, che ci assicureranno 100 miliardi mobilitati su un fondo per consentire agli stati membri di attingervi per la cassa integrazione. E poi i fondi strutturali europei, vorrei chiarire: non c'entra niente col MES. Saranno utilizzabili senza più vincoli, senza il co-finanziamento nazionale. E tranquilli che arriveranno altre iniziative. Ho chiesto una strategia comune, forte, che offra un ventaglio di strumenti differenti. Non a favore di Italia o Spagna, ma dell'Europa intera. Non è importante uscire dall'emergenza, ma come e quando".

Si parla di un cambio di governo dopo l'emergenza sanitaria.

"Dovendo lavorare su questo fronte, gli scenari futuri non possono appassionarmi. Non mi sono affezionato alla poltrona, sono nell'ottica di un compito e di una missione. Non credo di dover rimanere qui vita natural durante. Mi attengo all'orizzonte della legislatura".

Potenziare la sanità dopo la fine di questa emergenza?

"Dovremo lavorare e fare un piano, servirà una riflessione seria a livello nazionale. Errore fatti in passato non devono essere riproposti. Io risponderò del mio operato, ma è importante interrogarsi su quello che è stato fatto e sul futuro del paese e dei giovani. Mi piacerebbe che un domani si aprisse una pagina in cui non chiameremo i sanitari eroi, ma patrioti. E ci sarà una lista lunghissima. All'estrema destra spero invece che la lista di traditori e disertori rimanga bianca".

Il giorno più difficile?

"I passaggi più significativi sono stati quando abbiamo dovuto istituire la zona rossa nel Lodigiano. Non era mai stato disposta una zona rosa dal dopoguerra. Disporre una limitazione così stringente per 50.000 persone è stato un passaggio molto impegnativo. Abbiamo preso la decisione subito, in poche ore, dopo lo scoppio dei due focolai. C'è stato un Consiglio dei Ministri di 4 ore in Protezione Civile, abbiamo valutato pro e contro: è stato un passaggio drammatico. Anche vedere la lista dei decessi, abbiamo toccato con mano una ferita che si sarebbe aperta sempre più".