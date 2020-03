Emergenza Coronavirus. Domani meeting UEFA: precedenza ai campionati. Tagli alle Coppe

vedi letture

Non solo assemblea di Lega. Nella giornata di domani ci sarà un nuovo meeting anche della UEFA per capire in che modo rimodellare i calendari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la prospettiva è terminare i tornei nazionali a costo di tagliare il numero delle partite di Champions ed Europa League, mentre pare più difficile, almeno per il momento, che la stessa UEFA accetti che i campionati possano sforare a luglio, per non intaccare anche la stagione 2020-2021.