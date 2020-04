Emergenza Coronavirus. Fiorentina, Pezzella ammette: "Ho avuto paura"

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato lungamente ai microfoni di Olé della sua positività al Coronavirus, che lo ha messo sulle bocca di un paese intero, l'Argentina: "Sapere di essere guarito è stato un sollievo, ma il momento che stiamo vivendo non ci fa comunque stare tranquilli. Dal momento in cui mi hanno detto di essere positivo fino a quando non hanno ripetuto i test sono passate due, tre settimane. Mi sono sempre sentito bene, ma quando non hai la conferma sei un po' preoccupato, perché non sai fino a che punto sei guarito o no. Per fortuna qui abbiamo un ottimo staff, hanno chiarito tutti i nostri dubbi e guidato alla guarigione. Però è capitato di pensare "domani mi potrei svegliare senza poter respirare, sarò complicato o no?", non sai mai cosa può succedere. Ho cercato di stare calmo per non trasmettere paura alle persone che amo, ma internamente, quando sei a letto e guardi il soffitto, inizi a pensare e leggere le notizie non aiuta. Hai anche paura che essere un atleta sia un ulteriore problema per i polmoni... non sono, sono tante le domande che ci si pone".

Sei stato il primo calciatore argentino a prenderlo. Non hai pensato "perché solo io"?

"La mia preoccupazione era per quelli che mi stanno vicino. A un certo punto ho detto al medico del club: “Deve essere comunicato con nome e cognome? Perché sono solo, ho tutta la mia famiglia e i miei amici fuori, e la cosa avrà un forte impatto in Argentina ”. Volevo provare a rallentare la diffusione della notizia, ma oggi è impossibile con la rete. Sono stato il primo, magari se avessi aspettato un paio di giorni non sarebbe stato così, ma è capitato a me".