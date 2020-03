Emergenza Coronavirus, Fonseca sostiene la campagna per aiutare lo Spallanzani

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha aderito alla campagna per aiutare lo Spallanzani di Roma in questo momento delicato. Questo il suo messaggio su Twitter: "Io ho fatto la mia donazione alla campagna su GoFundMe della Roma per sostenere l’Ospedale Spallanzani nella lotta contro il COVID-19.

Bastano cinque euro per aiutarli".