Emergenza Coronavirus. Fontana chiama il premier Conte e chiede l'esercito in Lombardia

vedi letture

Nella serata di oggi, racconta SkyTg24, è andata in scena una telefonata fra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il quale avrebbe chiesto l’utilizzo dell’esercito per un aiuto nel far rispettare le regole vigenti. “Massiccio utilizzo dell'Esercito come presidio, insieme alle forze dell'ordine, per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti, partendo dalle 'corsette' e dalle passeggiate il liberta’”, le parole di Fontana riportate dall’emittente.