Emergenza Coronavirus. Glik: "L'Italia si rialzerà. Minaccia seria, sono preoccupato"

vedi letture

L'ex difensore del Torino, oggi al Monaco, Kamil Glik, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Coraggio Italia, sei meravigliosa e ti rialzerai - ha affermato il polacco -. A Montecarlo c'è molta preoccupazione, la situazione sta peggiorando. Da qualche giorno è vietato uscire di casa, si sta chiudendo tutto, come in Italia. Si sta capendo che la minaccia è molto seria. Da un punto di vista sportivo si è fermi: la Ligue1 è sospesa, gli allenamenti bloccati. Nessuno gioca, nessuno si allena. Passo le giornate in famiglia, con allenamenti individuali a casa. Il Monaco ci ha fornito dei programmi molto curati: ognuno di noi ha un gps con il quale i preparatori controllano ciò che facciamo. Si fa il massimo, per quello che si può fare in casa".

Come vede l'Italia dall'estero?

"Con dolore. Leggo i giornali italiani, seguo i vostri tg: in Italia ho vissuto 6 anni bellissimi, è la mia seconda casa nella quale ho lasciato un pezzo di cuore, soprattutto a Torino che purtroppo è una delle città dove c’è più pericolo. Il vostro Paese mi ha accolto da ragazzino a braccia aperte facendomi diventare uomo e professionista. Vedere l’Italia così sofferente mi lascia molto triste. Il numero dei morti è spaventoso, più di quelli in Cina: siete un Paese meraviglioso, vi rialzerete".