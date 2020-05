Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 85 morti in 24h, +502 contagiati

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 85 decessi nell'ultimo giorno per un totale di 14.924 morti da quando è iniziata l'epidemia di COVID-19. Le persone contagiate sono 502 in più per un totale di 81.225.

I ricoverati in terapia intensiva sono 330, -70 rispetto a ieri. Dimesse/guarite 167 nuove persone per un totale di 5.535 fino ad oggi. In basso il grafico ufficiale con tutti i dati.