Emergenza Coronavirus, il bollettino odierno: 2.989 nuovi casi, il totale attuale sale a 26.062

Consueto appuntamento con il bollettino odierno, diramato in occasione della conferenza stampa odierna da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi si registrano 192 guariti in più, per un totale di 2.941. I nuovi casi sono 2.989 (più di ieri), per un totale di persone attualmente positive pari a 26.062. Le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sono 11.108, quelle in terapia intensiva 2.060. Si registrano 345 decessi, che portano il totale a 2.503.