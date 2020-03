Emergenza Coronavirus, la Juve fa scuola: altri club la seguiranno per taglio e rinvio stipendi

La Juventus ha tracciato una strada trovando un accordo con i calciatori e Sarri per il taglio degli stipendi di quattro mensilità (con due e mezzo spalmate nell'esercizio di bilancio 2020-21). E, secondo La Gazzetta dello Sport, adesso tanti altri club faranno probabilmente lo stesso. Prime tra tutte Inter e Roma. Le altre società di A non hanno ancora avviato un dialogo concreto con i giocatori, ma è probabile che almeno nelle intenzioni la Juve abbia fatto scuola.

Rinvio stipendi. Nessuno in Italia ha agito così rapidamente. Il principio del rinvio al 2020-21 di alcune mensilità sarà quasi certamente seguito anche altrove, in quanto si tratta di un modo per non gravare sul bilancio di questa stagione, condizionato ovviamente da questo lungo stop causa Coronavirus. Resta da capire come si porranno l’Aic e gli spogliatoi meno ricchi.