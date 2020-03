Emergenza Coronavirus, le iniziative dell'Atalanta - Impianti d'ossigeno, gli ultras aiutano l'ospedale

Il campionato è fermo, ma i progetti promossi dall'Atalanta per la città di Bergamo proseguono senza sosta. Il club nerazzurro, tramite una nota ufficiale diramata nei giorni scorsi, ha comunicato un'altra iniziativa che la società ha deciso di appoggiare insieme a RadiciGroup, realtà bergamasca e main sponsor della Dea.

Nei prossimi giorni l'ospedale da campo, costruito in tempi record nell'area Fiera della città, riceverà nuovi materiali. Un'altra lodevole iniziativa che si aggiunge ai messaggi social lanciati dalla squadra nerazzurra e al supporto a favore del CESVI, che sta raccogliendo fondi in favore dell'Ospedale di Bergamo. Non solo, nelle ultime ore sono scesi in campo anche i ragazzi della curva Nord, che hanno aiutato gli alpini nella costruzione del nuovo presidio ospedaliero.

NUOVI RESPIRATORI - "Le due realtà bergamasche - si legge nel comunicato - hanno deciso di sostenere l’Ospedale da campo che l’Associazione Nazionale degli Alpini ha costruito negli spazi della Fiera di Bergamo". RadiciGroup e Atalanta contribuiranno all’acquisto di tutti gli impianti di respirazione per ben 200 posti letto che verranno utilizzati per i pazienti ricoverati per Covid-19. L'ennesimo progetto solidale per una società che vuole continuare a lottare accanto ai propri tifosi.

ULTRAS IN CAMPO - Anche i supporter atalantini sono scesi in campo: i gruppi organizzati, infatti, hanno deciso di aiutare gli alpini nella costruzione del nuovo presidio ospedaliero, costruito in tempi record. Un altro gesto che evidenzia le parole del presidente Percassi: Bergamo e la sua gente uniti in ogni occasione, soprattutto nel momento di maggiore difficoltà.